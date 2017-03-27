Пожар на Левобережье: открытое пламя, уничтожен автомобиль



На момент прибытия пожарных на место происшествия (омские паблики информируют, что автомобиль был припаркован в 3-м микрорайоне, на улице Путилова) горел автомобиль марки Nissan Bluebird, 2004 года выпуска. Силами министерства ЧС в составе 8 человек и 2 пожарных автомобилей возгорание локализовано в 04:27, полностью ликвидировано в 04:44.