Пожар на Левобережье: открытое пламя, уничтожен автомобиль

В дежурную пожарно-спасательную часть сообщение о возгорании автомобиля поступило 26 марта, в 04:22, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
На момент прибытия пожарных на место происшествия (омские паблики информируют, что автомобиль был припаркован в 3-м микрорайоне, на улице Путилова) горел автомобиль марки Nissan Bluebird, 2004 года выпуска. Силами министерства ЧС в составе 8 человек и 2 пожарных автомобилей возгорание локализовано в 04:27, полностью ликвидировано в 04:44.
В результате пожара автомобиль получил следующие повреждения: навесного оборудования моторного отсека, панели приборов, лакокрасочного покрытия, передней части салона и багажника на общей площади 2 квадратных метра.
В настоящее время по факту возгорания автомобиля назначена проверка, в ходе которой будут выяснены причины пожара, а также идет установление причиненного материального ущерба.
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