Порядок получения водительских прав изменен правительством

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о наделении МФЦ (многофункциональных центров) функциями по замене водительских удостоверений, выдавать которые в ранее могли только подразделения Госавтоинспекции, на сайте правительства опубликован соответствующий документ.
Согласно постановлению правительства, МФЦ получат возможность выдать водителям поступившие из ГИБДД новые удостоверения и международные водительские права.
Также подписанный Дмитрием Медведевым документ уточняет вопрос касательно замены водительских прав до срока истечения их действия. По новым правилам, предоставившие медицинское заключение водители смогут получить новое удостоверение на 10 лет, сейчас же установленный период изменению не подлежит. Помимо этого, постановление разъясняет процедуру осуществления обмена иностранных водительских прав на российские.
Отмечается, что новые правила призваны повысить качество предоставления госуслуг, снизить коррупционные риски, а также уменьшить временные и финансовые издержки россиян.
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