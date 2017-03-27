Порядок получения водительских прав изменен правительством

Также подписанный Дмитрием Медведевым документ уточняет вопрос касательно замены водительских прав до срока истечения их действия. По новым правилам, предоставившие медицинское заключение водители смогут получить новое удостоверение на 10 лет, сейчас же установленный период изменению не подлежит. Помимо этого, постановление разъясняет процедуру осуществления обмена иностранных водительских прав на российские.