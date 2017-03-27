Почти 65% омичей умирает именно от этого

Омскстат опубликовал данные, свидетельствующие о демографической ситуации в Омском регионе по итогам января 2017 года. Согласно выявленной тенденции смертность превышает рождаемость, причем разрыв между этими показателями увеличивается.
Так, в январе прошлого года число родившихся составило 2039 человек, а умерших – 2248. В январе 2017 года эти показатели оказались на уровне 1852 и 2441 соответственно.
Согласно данным статистики, 63,6% смертей приходится на три причины. Чаще всего это связано с проблемами кровообращения (1067 человек, 43,7%). Следующей причиной стали злокачественные опухоли (323 человека, 13,2%). Болезни органов дыхания замыкают эту тройку (164 человека, 6,7%).
Кроме того, в январе 2017 года в результате ДТП погибли 9 омичей, от отравления алкоголем скончались 12 человек.
Фото: 55.мвд.рф