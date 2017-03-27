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ПФР приступил к перерасчету, пенсии россиян будут увеличены

27 марта 2017, 09:14
Индексация страховых пенсий.

Наряду с социальными пенсиями с 1 апреля в России будут проиндексированы и страховые пенсии, сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

Ранее 1 февраля социальные пенсии были повышены на 5,4%, при этом в бюджете ПФР на нынешней год была заложена индексация на 5,8%, данная цифра продиктована уровнем прошлогодней инфляции.

По словам Максима Топилина, дополнительная индексация автоматически вытекает из закона о бюджете ПФР, в котором стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля составляет 5,8%. Таким образом, решение правительства для проведения дополнительной индексации не потребуется. ПФР уже приступил к перерасчету.

Кроме того, в пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что расходы на увеличение страховых пенсий составят 14 миллионов рублей.


Фото: иллюстрация

#Новости#Общество#Бизнес
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