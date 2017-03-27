Пациентов пяти омских больниц кормили некачественной едой

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе плановой проверки Калачинской центральной районной больницы обнаружили продукты питания с истекшими сроками годности и без маркировочных ярлыков, сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.
Выявили следующие некачественные продукты: овсяные хлопья «Геркулес» 8,5 килограммов (срок годности закончился 28.02.2017 года), манная крупа «Марьяновская» 2 килограмма (срок годности до 18.12.2016), крупа гречневая ядрица 10,89 килограммов не имела маркировки.
В ходе лабораторных испытаний установлено, что манная и гречневая крупы соответствуют требованиям нормативов. В овсяных хлопьях «Геркулес» превышены нормы по содержанию сорной примеси и зольности.
Отмечается, что по итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического и должностного лица больницы. Главному врачу выписано предписание уничтожить некачественную партию овсяных хлопьев «Геркулес.
Напомним, с начала 2017 года омским Россельхознадзором
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