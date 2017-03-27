Омские театры снизили цены на билеты до 60 рублей

На три спектакля ТОП-Театра действуют 30-процентные скидки. 5 апреля в 19 часов начнется комедия «Мой первый раз» (до 250 рублей за билет), 7 апреля в 19 часов – «Обыкновенное чудо», 18 апреля – спектакль «Дорога домой». Театр кукол «Арлекин» со скидкой в 40% продает билеты на спектакль «Тайна изумрудного города» (начало 1 июня в 17 часов) и на музыкальный спектакль «Сказка о добром короле, его мудрой жене и хитрой тетушке Уне» на 6 мая.