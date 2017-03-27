Омские театры снизили цены на билеты до 60 рублей

В течение ближайших 24 часов омичи могут купить билеты в театр со скидкой до 90%. В ежегодной акции «Театр.Go», приученной к Всемирному дню Театра, принимают участие три омских театра - Дом Актера, театр кукол «Арлекин» и «Галерка».
Электронные билеты на омские постановки можно приобрести со скидкой в 30-60%. Стоимость некоторых спектаклей составила 48 рублей.
На три спектакля ТОП-Театра действуют 30-процентные скидки. 5 апреля в 19 часов начнется комедия «Мой первый раз» (до 250 рублей за билет), 7 апреля в 19 часов – «Обыкновенное чудо», 18 апреля – спектакль «Дорога домой». Театр кукол «Арлекин» со скидкой в 40% продает билеты на спектакль «Тайна изумрудного города» (начало 1 июня в 17 часов) и на музыкальный спектакль «Сказка о добром короле, его мудрой жене и хитрой тетушке Уне» на 6 мая.
Актеры «Галерки» играют спектакли на сценах ТЮЗа, Арлекина и Дома Актера. В ТЮЗе со скидкой в 60% можно приобрести билет на «Свадьбу Кречинского» (11 апреля, 18:30, 60-120 рублей) и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (10 апреля, 18:30, 60-120 рублей). На спектакль «В поисках радости» остались билеты на 14 апреля в Доме актера – остальные распроданы.
На некоторые спектакли билеты стремительно заканчиваются. Например, 29 марта на спектакль «Дорога домой» уже не попасть, также нет мест на «Дни Турбиных» и «Сергея Есенина» в Доме Актера.
Акция «Театр.Go», призванная привлечь в театры новых зрителей, с 2014 года объединяет учреждения культуры по всей стране. Действует при покупке билетов на сайте Яндекс.Афиша. Всего в проекте участвуют более ста театров из 17 российских городов, в их числе – театр имени Вахтангова, «Сатирикон», театр имени Ленсовета, сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе соорганизатора акции Radario.
Добавим, по итогам аналогичной акции в 2016 году продано 40 687 билетов стоимостью от 100 до 2000 рублей; участвовали 14 городов и 61 театр. Всемирный день театра установлен в 1961 году при ЮНЕСКО. Традиционно к нему приурочены различные торжественные мероприятия, театральные фестивали, премьеры спектаклей.
Фото: vk.com/top_teater (из архива спектакля "Балаган-шоу")