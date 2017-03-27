Омск идет ко дну, мэрия рапортует о рекордах

Весна с плюсовой круглосуточной температурой, наконец, к нам пришла. И весь снег, который не успели вывезти муниципальные службы и сами горожане с улиц и дворов Омска, теперь активно превращается в воду и заливает город.
По уже сложившейся традиции, во многих местах Омска снег «убирается» с улиц города «самостоятельно», естественным образом. Проще говоря, проходит все стадии превращения изо льда в пар. Поэтому где-то на омских улицах тротуары еще подо льдом. Как, например, на улице Пушкина.
А где-то тротуары уже под водой (улица Маршала Жукова).
Тем не менее, несмотря ни на что, мэрия рапортует о «рекордных объемах вывезенного снега». Сегодня, 27 марта, пресс-служба администрации города сообщила, что с начала зимнего периода «на специализированные полигоны доставлено свыше 800 000 кубометров снега». Отмечается, что это исторический максимум для омских коммунальщиков.
Калькуляция по снегу следующая: из общего объема в 802 200 кубометров 698 000 вывезено силами МУП «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», 66 000 – с помощью арендованной спецтехники. По бесплатным талонам омичи вывезли 29 000 кубометров. Сельские ДРСУ, работая по контракту с городом, вывезли еще 9 200 кубометров.