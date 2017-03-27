Омичи в Стране чудес

Самый главный праздник в жизни ребенка не 8 Марта и не 23 февраля, а, конечно же, День рождения. И это понятно: все движется вокруг главного человека в этот день – именинника!
Чтобы сделать самый любимый праздник в жизни малыша незабываемым, родителям приходиться прикладывать максимум усилий, фантазии и денежных средств, чтобы праздник, действительно, надолго заполнился ребенку.
Одним из основных составляющих детского Дня рождения являются подарки. Детский город ЧАДОГРАД предлагает со своей стороны главный подарок юным омичам – новую развлекательную программу «В гостях у Шляпника». Мы продумали, как доставить удовольствие маленьким проказникам!
По сценарию в День рождения имениннику и его гостям придется спасать праздник. Безумный Шляпник – известный персонаж сказки «Алиса в стране чудес» расскажет, что в этот день в ЧАДОГРАДе творятся странные вещи – остановилось время. В процессе игры детям необходимо пройти несложные, но интересные испытания: найти украденную стрелку с часов по запискам с подсказками, а позже установить ее на главных городских часах.
При этом именинник и его гости поучаствуют в игровой программе на главной площади: эстафета, твистинг. Далее в квесте по городу они найдут записки с подсказками, пройдут испытания в развлекательном парке, где и будут обнаружены стрелки часов. По возвращению в город профессий участникам предложат самим установить стрелку на городских часах и, тем самым, спасти праздник.
А вы хотите попасть в Страну чудес, где нужно справиться с заданиями Безумного Шляпника? Приглашаем вас в ЧАДОГРАД!
МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
vk.com/chadograd_omsk
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