Омичи в Стране чудес



По сценарию в День рождения имениннику и его гостям придется спасать праздник. Безумный Шляпник – известный персонаж сказки «Алиса в стране чудес» расскажет, что в этот день в ЧАДОГРАДе творятся странные вещи – остановилось время. В процессе игры детям необходимо пройти несложные, но интересные испытания: найти украденную стрелку с часов по запискам с подсказками, а позже установить ее на главных городских часах.