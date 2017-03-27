Омичам сделают перерасчет платежей за отопление или вернут деньги

Омичам отменили повышающие коэффициенты за отопление при отсутствии в доме приборов учета.
С 14 марта этого года вступило в силу постановление Правительства РФ от 27.02.2017 №232 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".
Его суть заключается в том, что с 1 января этого года отменяется повышающий коэффициент при расчете платы за отопление в многоквартирном доме, где отсутствуют счетчики общедомового и индивидуального учета тепла.
Ранее, напомним, при отсутствии в многоквартирном доме общедомового счетчика тепла, в случае технической возможности его установки, собственники жилья должны были платить за отопление с учетом повышающего коэффициента.
Как сообщает государственная жилищная инспекция Омской области, в связи с вступлением в силу постановления правительства РФ, ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны сделать корректировку платежей, полученных от граждан в январе-феврале 2017 года, и направить разницу в счет последующих платежей или вернуть деньги.
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