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Мерседес врезался в Тойоту в центре Омска, авто раскидало в стороны

27 марта 2017, 09:46
Сообщение очевидцев.

Пользователи социальных сетей сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне на улице Ленина, недалеко от остановки общественного транспорта «Яблонька».


Как отмечают омичи, на этом участке «ДТП случаются часто», при этом называя его [участок] «проклятым», «не проходит ни дня без поцелуя машин» на этом отрезке и добавляют, что «аварии здесь происходят даже тогда, когда все улицы пустые».

В отделе пропаганды ГИБДД порталу Gorod55.ru сообщили подробности ДТП:

«27 марта в 08:00 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 26 марта в 23:00 в районе дома №20 по улице Ленина произошло столкновение двух транспортных средств. Сотрудниками полиции установлено, что водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, в районе дома №20 по улице Ленина допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения. В результате ДТП водитель Toyota Corolla обратился за медицинской помощью. По факту происшествия назначена проверка».

Фото: vk.com/aomsk

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