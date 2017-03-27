Мерседес врезался в Тойоту в центре Омска, авто раскидало в стороны

«27 марта в 08:00 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 26 марта в 23:00 в районе дома №20 по улице Ленина произошло столкновение двух транспортных средств. Сотрудниками полиции установлено, что водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, в районе дома №20 по улице Ленина допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения. В результате ДТП водитель Toyota Corolla обратился за медицинской помощью. По факту происшествия назначена проверка».