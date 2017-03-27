Иномарка провалилась в огромный разлом посреди дороги в Омске

В Омске в Советском округе на улице Магистральная, где на дороге раскололся подтаявший лед, в трещину провалился автомобиль Nissan Almera.
Снимки провалившегося посреди дороги автомобиля очевидцы разместили в социальных сетях. На опубликованных пользователями фотографиях видно, что трещина, образовавшаяся у дома №98, растянулась на десятки метров.
В комментариях к данному посту пользователи отмечают, что подобная проблема возникает ежегодно. Произошедший инцидент омичи оценивают по-разному: одни сочувствует водителю, попавшему в сложную ситуацию, другие считают, что водитель иномарки сам виноват, поскольку не уследил за дорогой.
Фото: vk.com/aomsk