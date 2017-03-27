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Иномарка провалилась в огромный разлом посреди дороги в Омске

27 марта 2017, 19:07
Инцидент в Нефтяниках.

В Омске в Советском округе на улице Магистральная, где на дороге раскололся подтаявший лед, в трещину провалился автомобиль Nissan Almera.

Снимки провалившегося посреди дороги автомобиля очевидцы разместили в социальных сетях. На опубликованных пользователями фотографиях видно, что трещина, образовавшаяся у дома №98, растянулась на десятки метров.

В комментариях к данному посту пользователи отмечают, что подобная проблема возникает ежегодно. Произошедший инцидент омичи оценивают по-разному: одни сочувствует водителю, попавшему в сложную ситуацию, другие считают, что водитель иномарки сам виноват, поскольку не уследил за дорогой.


Фото: vk.com/aomsk



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