Хуже Омска только 3 города РФ из 88. Двораковский самоустранился

Оценивая нынешнее положение омского градоначальника, политолог Сергей Старовойтов говорит о том, что «у Двораковского как мэра города Омска нет перспектив» - «у него предельно высокий антирейтинг, крайне низкий рейтинг, слабые позиции в элитах, негативный бэкграунд». Кроме этого, эксперт обращает внимание на то, что «в городе серьезные проблемы», и в качестве таких называет «экологический кризис». «Предельно допустимая концентрация в воздухе вредных веществ здесь превышена в 400 раз!», - отмечает политолог.