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Хуже Омска только 3 города РФ из 88. Двораковский самоустранился

27 марта 2017, 16:05
Оценка деятельности.

Итоги очередного исследования, посвященного оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансовых и промышленных центров, подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ). На этот раз хронологическим отрезком исследования является первый квартал 2017 года.

В таблице, содержащей оценку деятельности всех градоначальников, омский мэр занимает 85-е место из возможных 88-ми (после Омска – Волгоград, Биробиджан и Махачкала).

Напомним, по итогам 2016 года В. Двораковский находился на предпоследнем 87-м месте.

Отмечается, в рассматриваемый период в оценке некоторых мэров необычно большое значение приобрели факторы политические. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Оценивая нынешнее положение омского градоначальника, политолог Сергей Старовойтов говорит о том, что «у Двораковского как мэра города Омска нет перспектив» - «у него предельно высокий антирейтинг, крайне низкий рейтинг, слабые позиции в элитах, негативный бэкграунд». Кроме этого, эксперт обращает внимание на то, что «в городе серьезные проблемы», и в качестве таких называет «экологический кризис». «Предельно допустимая концентрация в воздухе вредных веществ здесь превышена в 400 раз!», - отмечает политолог.

В апреле 2017 года в Омске состоятся выборы мэра, и в этом направлении Старовойтов говорит: «Двораковский уже самоустранился и из хозяйственной, и из политической деятельности». В результате: «город в предельно запущенном состоянии»…


Фото: Андрей Кутузов

#Новости#Недвижимость#Город#Политика
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