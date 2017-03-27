Глава дептранспорта рассказал, что будет с ценой за проезд в Омске

На сегодняшней пресс-конференции в мэрии директор департамента Алексей Мартыненко пообещал не повышать проезд в общественном транспорте до конца 2017 года.
По словам чиновника, омский транспорт испытывает большие трудности, изношенность подвижного состава доходит до 95%. В прошлом году проведен капитальный ремонт 12 трамваев и девяти троллейбусов. На этот год намечен ремонт двух троллейбусов и двух трамваев.
В 2017 году планируется приобретение 30 автобусов марки ПАЗ на условиях лизинга. Как заметил Алексей Мартыненко, новые автобусы позволят улучшить регулярность движения на маршрутах. Кроме того, увеличатся доходы пассажирских предприятий. ПАТП получат экономический эффект более 8 миллионов рублей. Также на 21 миллион рублей снизятся затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
- Задача на 2017 год заключается в сохранении муниципального транспорта. В планах -формирование новой маршрутной сети. Ну и конечно же стоимость проезда, об этом мы неоднократно говорили. Мэром перед департаментом транспорта поставлена задача в 2017 году сохранить стоимость проезда на уровне 22 рублей, - сказал глава департамента транспорта.