Глава дептранспорта рассказал, что будет с ценой за проезд в Омске

- Задача на 2017 год заключается в сохранении муниципального транспорта. В планах -формирование новой маршрутной сети. Ну и конечно же стоимость проезда, об этом мы неоднократно говорили. Мэром перед департаментом транспорта поставлена задача в 2017 году сохранить стоимость проезда на уровне 22 рублей, - сказал глава департамента транспорта.