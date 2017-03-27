Экс-директор турфирмы, похитивший у омичей 4 млн, задержан в Москве

Ранее: 35-летний учредитель и директор агентств заключил договоры на оказание туристических услуг с 37-ю гражданами, однако заведомо не имел намерений выполнять свои обязательства. Отмечается, что стоимость оплаченных путевок варьировалась от 36 тысяч рублей до 357 тысяч рублей, между тем внесенные средства так и не поступили на счета туроператоров и авиаперевозчиков. Таким образом, директор агентств незаконно присвоил более 4 миллионов рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение тех самых граждан, с которыми были заключены договоры на предоставление туристических услуг. Далее последовало укрытие фигуранта от следствия, подозреваемый выехал из города Омска в неизвестном направлении и скрылся от полиции – был объявлен в федеральный розыск.