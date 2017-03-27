Экс-директор турфирмы, похитивший у омичей 4 млн, задержан в Москве

Сегодня, 27 марта, стало известно, что бывший директор двух туристических агентств, в отношении которого в 2014 году было возбуждено уголовное дело по статье 159.4 части 2 Уголовного кодекса России, скрывавшийся после этого от правоохранительных органов и в связи с этим объявленный в федеральный розыск, задержан в Москве и заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Ранее: 35-летний учредитель и директор агентств заключил договоры на оказание туристических услуг с 37-ю гражданами, однако заведомо не имел намерений выполнять свои обязательства. Отмечается, что стоимость оплаченных путевок варьировалась от 36 тысяч рублей до 357 тысяч рублей, между тем внесенные средства так и не поступили на счета туроператоров и авиаперевозчиков. Таким образом, директор агентств незаконно присвоил более 4 миллионов рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение тех самых граждан, с которыми были заключены договоры на предоставление туристических услуг. Далее последовало укрытие фигуранта от следствия, подозреваемый выехал из города Омска в неизвестном направлении и скрылся от полиции – был объявлен в федеральный розыск.
Сообщается, что подозреваемого задержали в Москве при проверке документов. Ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу исполнено.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция инкриминируемой бывшему директору статьи двух турагентств предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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