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Александр Ревва выберет лучших в Омске

27 марта 2017, 15:02
Финал конкурса.

Завтра, 28 марта, в Омске пройдет финал литературного конкурса-фестиваля «ЛитФест». Подведение итогов состоится на сцене «ТОП-театра», в программе – концерт, чтение лучших работ, награждение победителей и фотовыставка работ об Омске.

Конкурс проводили среди молодежи города – студентов вузов и колледжей; более 60 участников представили свои работы в жанрах современной прозы, поэмы, баллады, бардовской песни и других.

В профессиональное жюри конкурса вошли завкафедрой русской и зарубежной литературы ОмГУ Сергей Демченков, журналист Ирина Чернышева, поэт Игорь Федоровский и актер театра-студии Любови Ермолаевой Александр Ревва.

На данный момент в каждой из номинаций конкурса определены лауреаты. Так, в номинации «Танец слов» целых три лауреата-поэта – Анастасия Белоусова, Павел Блюме и Жанна Шаимова. Лауреатом номинации «Редакторский портфель» стала писатель и музыкант Юлия Синицина.

Ольга Сироткина и Фотима Беназирова стали лауреатами в номинации «Триумф короткого сюжета», Валерия Васильева и Кирилл Проскурник – в номинации «Сестра таланта». Студент Омского авиационного колледжа Иван Трудненко получит приз в номинации «Рояль в кустах», сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. В учрежденной организаторами конкурса номинации «Приз зрительских симпатий» наградят Ольгу Евдокимову, Максима Круглова, Викторию Богачеву и Марину Хоренко.

Фото: иллюстрация

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