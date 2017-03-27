Александр Ревва выберет лучших в Омске

Ольга Сироткина и Фотима Беназирова стали лауреатами в номинации «Триумф короткого сюжета», Валерия Васильева и Кирилл Проскурник – в номинации «Сестра таланта». Студент Омского авиационного колледжа Иван Трудненко получит приз в номинации «Рояль в кустах», сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. В учрежденной организаторами конкурса номинации «Приз зрительских симпатий» наградят Ольгу Евдокимову, Максима Круглова, Викторию Богачеву и Марину Хоренко.