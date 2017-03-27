28-летний омич погиб при нападении на часть Росгвардии в Чечне

Напомним, вооруженное нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне произошло в ночь на 24 марта. Атаку боевиков удалось отразить, убив нападавших. В результате конфликта погибли шестеро военнослужащих. Один из них – служивший по контракту омич Дмитрий Гурат, который был военным водителем.