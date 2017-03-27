28-летний омич погиб при нападении на часть Росгвардии в Чечне

Одним из сотрудников Росгвардии, которые погибли в Чечне, был 28-летний омич Дмитрий Гурат. Сегодня, 28 марта, тело младшего сержанта привезли в Омск, похоронят его завтра в родном селе Елизаветинка Черлакского района, сообщает «
Напомним, вооруженное нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне произошло в ночь на 24 марта. Атаку боевиков удалось отразить, убив нападавших. В результате конфликта погибли шестеро военнослужащих. Один из них – служивший по контракту омич Дмитрий Гурат, который был военным водителем.
Сегодня, в День войск национальной гвардии РФ, в Омск прибыл самолет с представителями в/ч 3761 и телом погибшего военнослужащего, похороны которого состоятся завтра, 28 марта.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в настоящее время личности нападавших уже установлены: трое являются уроженцами Чечни, двое – уроженцами Ростовской области, один – уроженцем Волгоградской области.
Верхнее фото: rosgvard.ru (иллюстрация)