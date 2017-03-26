В Омске о столб разбился Chevrolet Camaro

В социальных сетях омичи активно обсуждают дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на одной из улиц Омска: иномарка врезалась в столб. Пристальное внимание к данному ДТП основывается на том факте, что иномаркой оказался редкий среди городских автовладельцев заднеприводный американский спорткар Chevrolet Camaro желтого цвета. «Минус 2 Камаро», - пишут пользователи в комментариях.
На фото в сети видно, что у «американца» поврежден передний бампер. Предварительных сведений о пострадавших нет.
Отметим, что горожане следят за редкой иномаркой. Так, в декабре
Фото: Омск Live