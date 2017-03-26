Город55
ГлавноеВсе новости

Крупный пожар в Омске, поочередная работа 6 звеньев газодымовой защиты

26 марта 2017, 14:22
Происшествие в Ленинском округе.

О пожаре на складе пиломатериалов в Ленинском административном округе стало известно в дежурной пожарно-спасательной службе ночью 25 марта в 03:29, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.


На место происшествия незамедлительно были направлены силы ГУ МЧС в составе 34 бойцов, 9 единиц спецтехники, которым удалось локализовать очаг возгорания в 04:38, полностью ликвидировать в 10:56.


Отмечается, что при тушении крупного пожара поочередно работали 6 звеньев газодымовой защиты.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20