Крупный пожар в Омске, поочередная работа 6 звеньев газодымовой защиты

О пожаре на складе пиломатериалов в Ленинском административном округе стало известно в дежурной пожарно-спасательной службе ночью 25 марта в 03:29, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы ГУ МЧС в составе 34 бойцов, 9 единиц спецтехники, которым удалось локализовать очаг возгорания в 04:38, полностью ликвидировать в 10:56.
Отмечается, что при тушении крупного пожара поочередно работали 6 звеньев газодымовой защиты.
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