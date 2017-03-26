Две приемщицы ломбарда присвоили деньги, меняя золото на бижутерию



К совершению преступления оказались причастны две приемщицы ломбарда – женщины 28-ми и 45-ти лет. Установлено, что обе фигурантки, являясь материально ответственными лицами, оформляли залоговые билеты на граждан, которые никогда не обращались в ломбард. На случай бухгалтерской проверки, злоумышленницы хранили бижутерию, схожую по описаниям драгоценных изделий. Деньги из кассы, вырученные таким образом, а именно 33500 рублей, женщины присвоили себе. Фигуранткам предъявлено обвинение по статье 160 части 2 Уголовного кодекса России – присвоение или растрата. Санкцией является лишение свободы на срок от 5 лет.