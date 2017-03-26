Две приемщицы ломбарда присвоили деньги, меняя золото на бижутерию

Пресс-служба ОМВД России по Азовскому району сообщает, что уголовное дело в отношении двух женщин – приемщиц ломбарда, жительниц Азовского района, обвиняемых в присвоении чужого имущества, передано в суд.
Следователи отделения полиции по Азовскому району завершили расследование по данному уголовному делу.
Ранее: в полицию с заявлением обратился представитель залоговой организации, который сообщил о недостаче более 33 тысяч рублей, выявленной в ходе ревизии.
К совершению преступления оказались причастны две приемщицы ломбарда – женщины 28-ми и 45-ти лет. Установлено, что обе фигурантки, являясь материально ответственными лицами, оформляли залоговые билеты на граждан, которые никогда не обращались в ломбард. На случай бухгалтерской проверки, злоумышленницы хранили бижутерию, схожую по описаниям драгоценных изделий. Деньги из кассы, вырученные таким образом, а именно 33500 рублей, женщины присвоили себе. Фигуранткам предъявлено обвинение по статье 160 части 2 Уголовного кодекса России – присвоение или растрата. Санкцией является лишение свободы на срок от 5 лет.
В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд, где будет рассмотрено по существу.
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