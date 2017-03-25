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Под Омском погиб водитель Chevrolet при лобовом ударе о большегруз

25 марта 2017, 17:01
ДТП в Омском районе.

Сегодня, 25 марта, в 02:15 информация о ДТП, случившемся на территории Омского района, поступила в дежурную часть Госавтоинспекции.

Предварительно установлено: 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, при движении по дороге Омск-Черлак в сторону областного центра не справился с управлением в районе 22-го километра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом DAF.

В результате произошедшего столкновения скончался на месте водитель автомобиля Chevrolet Niva. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося ДТП.



По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

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