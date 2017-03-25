Под Омском погиб водитель Chevrolet при лобовом ударе о большегруз

Предварительно установлено: 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, при движении по дороге Омск-Черлак в сторону областного центра не справился с управлением в районе 22-го километра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом DAF.