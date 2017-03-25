Авангард может возглавить экс-наставник лидера Западной конференции

Дмитрий Квартальнов возглавил ЦСКА в сезоне 2014/15 и сразу же привел команду к первому месту по итогам регулярного чемпионата, борьбу за Кубок Гагарина команде прекратила на стадии полуфинале. На следующий год «армейцы» вновь победили в «регулярке», добравшись до финала Кубка Гагарина.