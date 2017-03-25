Авангард может возглавить экс-наставник лидера Западной конференции

Омский «Авангард» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера команды Дмитрия Квартального, который недавно расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию, сообщает «
Изданием отмечается, что помощники Квартального Владимир Чебатуркин и Игорь Никитин прежде уже работали в тренерском штабе омского «Авангарда». Окончательное решение относительно имеющихся кандидатур на пост главного тренера совет директоров клуба должен принять в ближайшее время.
Дмитрий Квартальнов возглавил ЦСКА в сезоне 2014/15 и сразу же привел команду к первому месту по итогам регулярного чемпионата, борьбу за Кубок Гагарина команде прекратила на стадии полуфинале. На следующий год «армейцы» вновь победили в «регулярке», добравшись до финала Кубка Гагарина.
Напомним, ранее омский «Авангард» решил не продлевать контракт с тренерским штабом.
Фото: hawk.ru