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Виновник газовой атаки на Омск назван, ему грозит штраф 1 миллион

24 марта 2017, 15:36
И все-таки буферные пруды.

Сегодня, 24 марта, на совещании у губернатора назван источник распространения химического запаха в Омске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По мнению Управления Росприроднадзора по Омской области источник загрязнения атмосферы - ремонтные работы, выполняемые Нижегородским институтом прикладных технологий на буферных прудах ОНПЗ.

По оценке Росприроднадзора у нижегородской компании-подрядчика не было соответствующей требованиям экологического законодательства документации на проведение работ.

«Основная причина распространения химического запаха – нарушение технологии производства работ подрядчиком», - сообщил и.о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин.

При этом он добавил, что Нижегородский институт приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия на атмосферный воздух. Стоит отметить, что обещанное ранее Ереминым заключение ученых ИППУ СО РАН, предоставлено не было.

По словам и.о. руководителя Росприроднадзора, конкретные должностные лица будут привлечены к ответственности по статьям КОАП 8.1, 8.2, 8.6, и 8.21, ч.1. Общая сумма штрафа составит порядка 1 миллиона рублей.

Получить комментарий у руководства Нижегородского института прикладных технологий порталу Gorod55.ru пока не удалось.

Фото:omskportal.ru

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