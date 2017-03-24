Виновник газовой атаки на Омск назван, ему грозит штраф 1 миллион

При этом он добавил, что Нижегородский институт приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия на атмосферный воздух. Стоит отметить, что обещанное ранее Ереминым заключение ученых ИППУ СО РАН, предоставлено не было.