В ОНПЗ рассказали что за вещество находится в буферном пруду

Омский нефтезавод не согласен с выводами Росприроднадзора о виновниках химического запаха в атмосфере Омска.
Напомним, сегодня, 24 марта, на совещании у губернатора был назван источник распространения неприятного запаха в городе. По мнению Управления Росприроднадзора по Омской области, источник загрязнения атмосферы - ремонтные работы, выполняемые Нижегородским институтом прикладных технологий на буферных прудах ОНПЗ.
После этого нефтезавод выпустил официальный комментарий.
«Омский НПЗ обеспокоен распространением недостоверной информации. Ремонтные работы, проводимые на буферном пруду по требованию надзорных органов и связанные с необходимостью укрепления контура гидротехнического сооружения, проводились в соответствии с техническими требованиями и не могли повлиять на нарушение экологического баланса в этом районе. Буферный пруд содержит отфильтрованную на нескольких стадиях воду, которая поступает по закрытому коллектору с площадки предприятия и подается на доочистку в очистные сооружения «Омскводоканала». Проводимые работы связаны исключительно с необходимостью укрепления дамбы буферного пруда. Никакой экологической опасности они не представляют. Проводимые работы также не могут являться причиной выделения каких-либо газов с резким химическим запахом, в том числе этилмеркаптана».
«Омский нефтеперерабатывающий завод считает некорректными и безосновательными выводы о причастности предприятия и его подрядчика к загрязнению атмосферного воздуха», - добавила в комментарии пресс-служба ОНПЗ.
Фото: Андрей Кутузов