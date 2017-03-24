В ОНПЗ рассказали что за вещество находится в буферном пруду

«Омский НПЗ обеспокоен распространением недостоверной информации. Ремонтные работы, проводимые на буферном пруду по требованию надзорных органов и связанные с необходимостью укрепления контура гидротехнического сооружения, проводились в соответствии с техническими требованиями и не могли повлиять на нарушение экологического баланса в этом районе. Буферный пруд содержит отфильтрованную на нескольких стадиях воду, которая поступает по закрытому коллектору с площадки предприятия и подается на доочистку в очистные сооружения «Омскводоканала». Проводимые работы связаны исключительно с необходимостью укрепления дамбы буферного пруда. Никакой экологической опасности они не представляют. Проводимые работы также не могут являться причиной выделения каких-либо газов с резким химическим запахом, в том числе этилмеркаптана».