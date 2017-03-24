В Омске ребенок провалился в колодец, прикрытый деревянным щитом

Прокуратура Центрального округа провела проверку по факту
По результатам проверки установлено: колодец, расположенный за ООТ «24-я Северная», в границах улиц Совхозная и 24-я Северная, находится на сетях бывшего водопровода. Также выяснилось, что колодец на момент происшествия не имел надлежащего канализационного люка, а был прикрыт лишь деревянным незакрепленным щитом. Проверка документов омской организации – ОАО «ОмскВодоканал» - доказала, что частный водопровод, который располагается на улице Совхозной, на обслуживании компании не находится. Также нет информации о собственнике водопровода и, соответственно, сооружениях на нем.
В итоге установлено, что колодец является бесхозяйным имущество. В связи с этим и по факту выявленных нарушений, главе администрации Центрального округа прокуратурой внесено представление, которое на настоящий момент рассмотрено и предприняты соответствующие меры по их устранению – бесхозяйный колодец засыпан грунтом.
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