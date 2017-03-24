Усиление ветра, снег, заморозки до -13 и гололед в Омском регионе

В Омском регионе в ближайшие дни ожидается усиление ветра, ночью сохранятся отрицательные температуры, а днем столбики термометров продолжат повышать отметки. Кроме этого, по предварительному краткосрочному прогнозу омских синоптиков, в ближайшие три дня по области выпадут осадки в виде снега, мокрого снега. В связи с этим, не исключается появление гололедных явлений на дорогах региона.
По данным пресс-службы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 25 марта, дневная температура поднимется до +7 градусов. Кроме этого, прогнозируется усиление ветра. Так, в отдельных районах области скорость ветра может достигнуть 17 метров в секунду. Местами возможно выпадение осадков в виде снега и мокрого снега. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем расти. Ночью похолодает: от минус 5 до минус 10 градусов.
В воскресенье, 26 марта, днем от 0 до плюс 5 градусов, ночью -3…-8°С (при прояснении может похолодать до -13). Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, в отдельных районах – до 16 м/с.
В понедельник, 27 марта, не прекратятся осадки в виде снега и мокрого снега, которые могут спровоцировать слабые гололедные явления на дорогах. Ветер ослабнет: 5-10 метров в секунду, однако порывистость до 17 метров в секунду сохранится в некоторых районах региона. Дневная температура составит +1…+6 градусов, ночью от -1 до -6, при прояснении до -11.