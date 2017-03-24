Усиление ветра, снег, заморозки до -13 и гололед в Омском регионе

В понедельник, 27 марта, не прекратятся осадки в виде снега и мокрого снега, которые могут спровоцировать слабые гололедные явления на дорогах. Ветер ослабнет: 5-10 метров в секунду, однако порывистость до 17 метров в секунду сохранится в некоторых районах региона. Дневная температура составит +1…+6 градусов, ночью от -1 до -6, при прояснении до -11.