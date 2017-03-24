Тысячи омичей лишились 500 миллионов из-за махинаций с недвижимостью

Для того чтобы обвиняемый возместил материальный ущерб, следователи наложили арест на имущество предпринимателя, а также строительной компании: 2 земельных участка под недостроенными домами, 2 транспортных средства и строительною технику на общую стоимость более 654 миллионов рублей.