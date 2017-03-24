Тысячи омичей лишились 500 миллионов из-за махинаций с недвижимостью

Уголовное дело в отношении директора омской строительной компании, который обвиняется в ряде преступлений, передано в суд, где будет рассмотрено по существу, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.
По словам Ирины Волк, официального представителя МВД России, следственным управлением УМВД России по Омской области расследование данного уголовного дела завершено. Директору строительной компании предъявлено обвинение по 3 статьям УК России: статья 160 часть 4, статья 174.1 часть 2 и статья 196.
Установлено: директор компании-застройщика, заключив с омичами договоры долевого участия в строительстве жилых домов в Омске, деньгами дольщиков распорядился иначе – строительство бизнесмен так и не завершил, а деньги потратил по своему усмотрению.
Жертвами противоправных действий бизнесмена стали более тысячи омичей, а общая сумма присвоенных им денежных средств – более полмиллиарда рублей.
Для того чтобы обвиняемый возместил материальный ущерб, следователи наложили арест на имущество предпринимателя, а также строительной компании: 2 земельных участка под недостроенными домами, 2 транспортных средства и строительною технику на общую стоимость более 654 миллионов рублей.
Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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