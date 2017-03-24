Призывной возраст в России повысят из-за уклонистов

Владимир Шаманов отметил, что в комитете детально обсудили и отметили, что в в целом в Вооруженных силах и других силовых структурах сделано к настоящему времени очень многое в плане призыва. Однако есть еще большое число уклонистов и не урегулирован вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.