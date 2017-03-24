Призывной возраст в России повысят из-за уклонистов

Возможное повышение верхней границы призывного возраста обсуждается в комитете Госдумы по обороне. Об этом сообщает «
В частности, речь идет об изменении законодательства, регулирующего детали призыва на военную службу, связанные с границами призывного возраста.
Владимир Шаманов отметил, что в комитете детально обсудили и отметили, что в в целом в Вооруженных силах и других силовых структурах сделано к настоящему времени очень многое в плане призыва. Однако есть еще большое число уклонистов и не урегулирован вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.
Ряд депутатов считает, что «планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать»
«Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться», - отметил Шаманов.
Для решения всех сопутствующих вопросов в комитете по обороне будет создана рабочая группа.
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