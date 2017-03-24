Позиция ОНПЗ: этилмеркаптан не может накапливаться в буферных прудах

Омский НПЗ прокомментировал информацию с сайта регионального правительства о том, что
По словам пресс-секретаря ОНПЗ Альбины Медведевой, нефтезавод сегодня обязательно представит свою позицию, «ситуация никак не изменилась, этилмеркаптан не может накапливаться в буферных прудах».
- Это я вам могу сказать совершенно точно. Наша позиция остается той же. Скоро мы дадим официальный комментарий.
Стоит напомнить, что накануне омский нефтезавод
Как пояснила Медведева, на сегодняшний день уже имеется порядка 20 обращений: "Мы их сегодня будем официально передавать в надзорные и правоохранительные органы. Сами мы информацию не проверяем, лишь передаем для дальнейшего расследования".