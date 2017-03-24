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Позиция ОНПЗ: этилмеркаптан не может накапливаться в буферных прудах

24 марта 2017, 16:48
Позиция ОНПЗ: этилмеркаптан не может накапливаться в буферных прудах

Омский НПЗ прокомментировал информацию с сайта регионального правительства о том, что причина химического запаха в Омске производство подрядчиком ремонтных работ на буферных прудах нефтезавода.

По словам пресс-секретаря ОНПЗ Альбины Медведевой, нефтезавод сегодня обязательно представит свою позицию, «ситуация никак не изменилась, этилмеркаптан не может накапливаться в буферных прудах».

- Это я вам могу сказать совершенно точно. Наша позиция остается той же. Скоро мы дадим официальный комментарий.

Стоит напомнить, что накануне омский нефтезавод объявил вознаграждение тому, кто сообщит достоверную информацию о возможных источниках неприятного запаха в городе.

Как пояснила Медведева, на сегодняшний день уже имеется порядка 20 обращений: "Мы их сегодня будем официально передавать в надзорные и правоохранительные органы. Сами мы информацию не проверяем, лишь передаем для дальнейшего расследования".

#Новости#Экология#Город#Технологии#Общество
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