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Пожар в многоэтажке на Левом берегу, огнем объяты балконы

24 марта 2017, 13:25
Происшествие в Кировском округе.

Накануне в Кировском округе произошел пожар в многоэтажном доме. В результате слаженных действий бойцов 24 и 31 пожарно-спасательных частей спасены жильцы и имущество от огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о возгорании на пульт «101» поступило 23 марта в 16:00. 16 пожарных и 4 единицы спецтехники незамедлительно выехали на место происшествия в Кировский округ. По прибытии бойцов наблюдалось горение балконов нескольких квартир на четвертом и пятом этажах. На тот момент времени 9 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться, при этом еще 6 жильцам, оставшимся в квартирах, угрожала опасность отравления угарным газом. В действие вступило звено газодымовой защиты, с их помощью все горожане были выведены на улицу.

Пожар локализован в 16:12, полная ликвидация – в 16:31, то есть в течение получаса пожарные полностью ликвидировали огонь. В результате повреждена только отделка балконов и вещи, хранящиеся на них – квартиры не повреждены.

Проверка, назначенная по данному факту, установит окончательные причины возгорания – через 10 дней.

Специалисты Главного управления МЧС России по Омской области еще раз обращаются к жильцам многоквартирных домов: помните, что окурки, брошенные с балконов или окно, могут стать причиной пожара при попадании их на балконы или лоджии, где люди зачастую хранят не только вещи, но и горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Для того, чтобы исключить занос источника загорания в помещение, уходя из квартиры, закрывайте форточки, балконы и окна.

Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Происшествия#Город
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