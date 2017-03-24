Пожар в многоэтажке на Левом берегу, огнем объяты балконы

Специалисты Главного управления МЧС России по Омской области еще раз обращаются к жильцам многоквартирных домов: помните, что окурки, брошенные с балконов или окно, могут стать причиной пожара при попадании их на балконы или лоджии, где люди зачастую хранят не только вещи, но и горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Для того, чтобы исключить занос источника загорания в помещение, уходя из квартиры, закрывайте форточки, балконы и окна.

