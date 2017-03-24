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Пока губернатор молчит, Омск от выбросов газа спасают шаманы

24 марта 2017, 14:15
Два дня закончились вчера.

Сегодня, 24 марта, глава правительства Омской области должен получить ответ от подчиненных о том, кто является виновником выбросов газа в атмосферу Омска.

Об этом Виктор Назаров сам заявил на совещании, прошедшем в региональном правительстве 21 марта 2017 года:

«Даю вам от силы день-два, чтобы сообщить людям, что виновный обнаружен, он будет привлечён к ответственности, последствия будут устранены. Иначе нам, как власти перестанут доверять. Два дня вам. К пятнице доложите»

Пока никаких официальных заявлений аппарат губернатора не сделал. А что остается омичам? Читать новости про проверку противогазов и… обращаться к местным шаманам. Именно они в настоящее время пытаются «отчистить атмосферу» от вредных выбросов.


#Новости#Общество#Город#Политика
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