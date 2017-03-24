Откровения Никаса Сафронова в Омске: обнаженка, каннибалы, запах крови

Чтобы развлечь аудиторию, Сафронов рассказал историю, которая произошла с ним в Южной Америке:



«Я был в Эквадоре, писал портрет президента. Он мне предложил поехать на море. Я сказал, «хотелось бы в джунгли», взял посла и двух пилотов-аборигенов, и мы полетели. Самолет начал барахлить, а приземлиться негде: везде джунгли. Пилот говорит: «Нужно место, чтобы была водная поверхность и берег». Мы увидели такое место, приземлились – врезались в берег, стекло разбилось, но все живы. На пилота напал крокодил – учуял запах крови – схватил за ногу, но мы его оттащили.



Абориген, который владеет испанским языком и местным наречием, говорит: «По-моему, здесь жило племя каннибалов, но лет 10-20 назад они уже обещали никого не есть». Из джунглей на эту площадку выходят очень агрессивно настроенные дикари. Оказывается, это их святое место, и кроме них там никому нельзя быть. Нас окружили, тычут копьями, завязывают руки. …Я дрожащей рукой пытаюсь нарисовать портрет вождя. И ему это нравится. Он выхватывает листочек и показывает всем: узнал себя. Так живопись спасла нам жизнь», подытоживает художник.