Омичи ко Дню Победы получат от 1 до 13 тысяч рублей

Так, инвалиды и участники войны получат по 3 тысячи 600 рублей; Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы – 13 тысяч рублей;

- вдовы участников войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы – по 10 тысяч 400 рублей;

- вдовы погибших (умерших) участников войны, ветеранов боевых действий, которые принимали участие в войне с Финляндией и (или) Японией – 2 тысячи 600 рублей;

- бывшие узники гетто, концлагерей и других мест лишения свободы, созданных фашистами или их союзниками, - по 2 тысячи рублей;

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - по 2 тысячи рублей;

- проработавшие в тылу больше 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года – 1 тысяча рублей;