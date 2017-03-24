Омичи ко Дню Победы получат от 1 до 13 тысяч рублей

Сегодня, 24 марта, губернатор Омского региона подписал Указ о единовременной денежной выплате ветеранам-омичам в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Омская Губерния.
Отмечается, что денежные средства граждане получат лично или перечислением на личные счета через отделения Сбербанка.
На основании документа денежную выплату к 9 Мая получат восемь категорий граждан.
Так, инвалиды и участники войны получат по 3 тысячи 600 рублей; Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы – 13 тысяч рублей;
- вдовы участников войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы – по 10 тысяч 400 рублей;
- вдовы погибших (умерших) участников войны, ветеранов боевых действий, которые принимали участие в войне с Финляндией и (или) Японией – 2 тысячи 600 рублей;
- бывшие узники гетто, концлагерей и других мест лишения свободы, созданных фашистами или их союзниками, - по 2 тысячи рублей;
- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - по 2 тысячи рублей;
- проработавшие в тылу больше 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года – 1 тысяча рублей;
Кроме этого, единовременную денежную выплату получат и сироты войны – граждане, не достигшие 18-летнего возраста к 9 мая 1945 года и потерявшие одного или обоих родителей при защите Отечества – по 1 тыс. рублей.