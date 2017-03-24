Омичам изменили сроки передачи показаний счетчиков воды

Теперь передавать показания счетчиков воды граждане могут в любой день месяца, сообщает омский Росводоканал. Но, в текущей квитанции будут отражены данные переданные с 1 по 27 число месяца.
- Те же, кто передал показания в последние дни месяца – увидят их в платёжных документах следующего месяца, - объяснила коммерческий директор «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Специалисты обращают внимание на необходимость регулярной передачи показателей счетчиков, поскольку это влияет на корректность расчетов в платежных документах.
Для удобства омичей Росводоканал запустил сервис автоматического приема данных. Позвонив по телефону 39-51-00, можно сообщить показатели счетчиков. Система работает круглосуточно.
Напомним, ранее законом были установлены более жесткие рамки передачи данных расхода воды - с 23 по 25 число месяца.
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