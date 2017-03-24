Наступает «Время первых»!

«Подними голову!» 5 апреля в КЦ Вавилон космическая предпремьера фильма Тимура Бекмамбетова «Время первых» (6+).
Приглашаем всех прикоснуться к космосу. 5 апреля в 19:00 предпремьера фильма и космические сюрпризы!
В программе: выставка космической техники, а так же в КиноБаре можно будет попробовать настоящее космическое питание, аналогичное тому, которым космонавты питаются в космосе.
Билеты уже в продаже!
О фильме
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.
За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.
Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
Год: 2017
Страна: Россия
Слоган: «Подними голову!»
Режиссер: Дмитрий Киселёв.
Актеры: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цёма, Нелли Неведина.
Сценаристы: Юрий Коротков, Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова.
Жанр: драма, история
КЦ Вавилон
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