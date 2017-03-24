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Мэрия перенесет одну из остановок в Нефтяниках

24 марта 2017, 12:21
С 27 марта.

В Омске остановка общественного транспорта «Дворец бракосочетания» будет перенесена по улице 50 лет Октября в сторону улицы 22 Апреля, ближе к скверу Молодоженов.

С понедельника, 27 марта, остановка автобусов и маршрутных такси №№ 425, 393, 346, 202, 20 будет осуществляться уже на новом оборудованном остановочном пункте, сообщает департамент транспорта администрации Омска.

Отмечается, что в настоящее время остановка «Дворец бракосочетания» расположена по улице 50 лет Профсоюзов у здания №113 с нарушением требования нормативных документов, поскольку находится в зоне действия пешеходного перехода. Согласно действующей норме, остановки должны размещаться на расстоянии более 5 метров за пешеходным переходом.

В связи с этим нарушением ОГИБДД УМВД России вынесло администрации Омска предписание о приведении указанного участка в соответствии требованиям нормативных документов. Изменения вступят в силу 27 марта.

#Новости#Транспорт#Город#Общество
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