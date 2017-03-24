Мэрия перенесет одну из остановок в Нефтяниках

Отмечается, что в настоящее время остановка «Дворец бракосочетания» расположена по улице 50 лет Профсоюзов у здания №113 с нарушением требования нормативных документов, поскольку находится в зоне действия пешеходного перехода. Согласно действующей норме, остановки должны размещаться на расстоянии более 5 метров за пешеходным переходом.