Мазда загорелась при движении в Омске, рядом пешеходный переход

Сегодня в омских пабликах появилось видео с места происшествия на Левобережье – прямо на дороге горел легковой автомобиль красного цвета.
На видеокадрах видно, что густовалящий из-под капота пытаются сбить люди – автовладельцы, проезжавшие мимо. Позади объятой дымом машины валяются использованные огнетушители, однако дым продолжает валить из-под капота иномарки. Затем слышны звуки приближающейся пожарной сирены, и в борьбу с огнем вступают уже сотрудники омского МЧС. Предварительных сведений о пострадавших нет.
Подробности происшествия на Левом берегу порталу Gorod55.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Омской области:
«Сообщение о возгорании автомобиля в пути следования на улице Дианова поступило в дежурную пожарно-спасательную охрану сегодня, 24 марта, в 10:24. На момент прибытия пожарных шел дым из-под капота автомобиля марки Mazda Axela, 2004 года выпуска. В результате возгорания повреждено навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие автомобиля. Погибших и травмированных нет. По данному факту назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания, а также материальный ущерб. Время ликвидации – 4 минуты, привлекались 4 человека и 1 пожарный автомобиль».
Фото: скриншот с видео