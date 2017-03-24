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Мазда загорелась при движении в Омске, рядом пешеходный переход

24 марта 2017, 16:07
Сообщение очевидцев.

Сегодня в омских пабликах появилось видео с места происшествия на Левобережье – прямо на дороге горел легковой автомобиль красного цвета.



На видеокадрах видно, что густовалящий из-под капота пытаются сбить люди – автовладельцы, проезжавшие мимо. Позади объятой дымом машины валяются использованные огнетушители, однако дым продолжает валить из-под капота иномарки. Затем слышны звуки приближающейся пожарной сирены, и в борьбу с огнем вступают уже сотрудники омского МЧС. Предварительных сведений о пострадавших нет.


Подробности происшествия на Левом берегу порталу Gorod55.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Омской области:

«Сообщение о возгорании автомобиля в пути следования на улице Дианова поступило в дежурную пожарно-спасательную охрану сегодня, 24 марта, в 10:24. На момент прибытия пожарных шел дым из-под капота автомобиля марки Mazda Axela, 2004 года выпуска. В результате возгорания повреждено навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие автомобиля. Погибших и травмированных нет. По данному факту назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания, а также материальный ущерб. Время ликвидации – 4 минуты, привлекались 4 человека и 1 пожарный автомобиль».


Фото: скриншот с видео

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