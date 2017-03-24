Мазда загорелась при движении в Омске, рядом пешеходный переход

«Сообщение о возгорании автомобиля в пути следования на улице Дианова поступило в дежурную пожарно-спасательную охрану сегодня, 24 марта, в 10:24. На момент прибытия пожарных шел дым из-под капота автомобиля марки Mazda Axela, 2004 года выпуска. В результате возгорания повреждено навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие автомобиля. Погибших и травмированных нет. По данному факту назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания, а также материальный ущерб. Время ликвидации – 4 минуты, привлекались 4 человека и 1 пожарный автомобиль».