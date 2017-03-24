Массовая проверка противогазов в Омске, годны 77 тысяч

Специалисты Центра обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий региона от чрезвычайных ситуаций проверили качество 38 партий противогазов, сообщает главное управление региональной безопасности Омской области.
Средства защиты предназначены для омичей, которые могут быть задействованы во время выполнения мероприятий гражданской обороны, а также в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера.
По итогам проверки специалисты химико-радиометрической лаборатории Центра выдали заключение о пригодности к эксплуатации 76980 противогазов. Отмечается, что проведение лабораторных исследований средств защиты идет по графику на 2017 год.
Предприятия и организации, имеющие в собственности противогазы, могут также провести периодические испытания средств защиты в лаборатории Центра. Адрес лаборатории: улица 14 линия, 41б.
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