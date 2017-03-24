Движение в центре Омска организуют по-новому

Во вторник, 28 марта, для обеспечения безопасности движения будут внесены изменения в режим работы светофора на пересечении улиц Красный путь и Кемеровская – пешеходные и транспортные потоки будут разделены. Таким образом, вместо двух фаз планируется организовать трехфазное регулирование дорожного движения.