Движение в центре Омска организуют по-новому

В центре Омска движение автотранспорта будет организованно по-новому. На пересечении улиц Кемеровской и Красный путь будет организована выделенная пешеходная фаза, сообщает пресс-служба мэрии.
Во вторник, 28 марта, для обеспечения безопасности движения будут внесены изменения в режим работы светофора на пересечении улиц Красный путь и Кемеровская – пешеходные и транспортные потоки будут разделены. Таким образом, вместо двух фаз планируется организовать трехфазное регулирование дорожного движения.
В первой фазе движение будет осуществлять транспорт по улице Красный путь, во второй – по улице Кемеровская, а в третьей – пешеходы.
Подобное изменение исключит конфликт «транспорт-пешеход» и обеспечит безопасные условия для пересечения проезжей части пешеходами. Автотранспорт, движущийся по улице Красный путь получит приоритет движения, так длительность разрешающего сигнала светофора увеличится с 45 до 50 секунд.
Фото: иллюстрация