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Движение в центре Омска организуют по-новому

24 марта 2017, 10:17
С 28 марта.

В центре Омска движение автотранспорта будет организованно по-новому. На пересечении улиц Кемеровской и Красный путь будет организована выделенная пешеходная фаза, сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 28 марта, для обеспечения безопасности движения будут внесены изменения в режим работы светофора на пересечении улиц Красный путь и Кемеровская – пешеходные и транспортные потоки будут разделены. Таким образом, вместо двух фаз планируется организовать трехфазное регулирование дорожного движения.

В первой фазе движение будет осуществлять транспорт по улице Красный путь, во второй – по улице Кемеровская, а в третьей – пешеходы.

Подобное изменение исключит конфликт «транспорт-пешеход» и обеспечит безопасные условия для пересечения проезжей части пешеходами. Автотранспорт, движущийся по улице Красный путь получит приоритет движения, так длительность разрешающего сигнала светофора увеличится с 45 до 50 секунд.


Фото: иллюстрация

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