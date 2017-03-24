Дополнительные силы ГИБДД привлечены в Омске из-за пьяных водителей

На территории Омска в ночь с 24 на 25 марта сотрудники ГИБДД проведут специализированный рейд, направленный на профилактику автоаварий, устроенных водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
В оперативно-профилактической операции «Ночной город» планируется задействовать дополнительные экипажы ДПС. В местах притяжения граждан и вблизи развлекательных заведений города инспекторам предстоит будут нести службу.
За минувшие два месяца в Омском регионе зарегистрировано 14 ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей. В результате этих аварий 16 человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб.
Рейд начнется 19:00 часов с построения личного состава ДПС по адресу улица Красных Зорь, 103А.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: instagram.com/omsk_police