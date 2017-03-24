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Дополнительные силы ГИБДД привлечены в Омске из-за пьяных водителей

24 марта 2017, 08:32
Рейд «Ночной город».

На территории Омска в ночь с 24 на 25 марта сотрудники ГИБДД проведут специализированный рейд, направленный на профилактику автоаварий, устроенных водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В оперативно-профилактической операции «Ночной город» планируется задействовать дополнительные экипажы ДПС. В местах притяжения граждан и вблизи развлекательных заведений города инспекторам предстоит будут нести службу.

За минувшие два месяца в Омском регионе зарегистрировано 14 ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей. В результате этих аварий 16 человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб.

Рейд начнется 19:00 часов с построения личного состава ДПС по адресу улица Красных Зорь, 103А.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: instagram.com/omsk_police

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