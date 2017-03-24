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Девушка разбилась насмерть во время прямой трансляции в Интернете 18+

24 марта 2017, 17:19
Трагедия за рулем.

Жуткое происшествие случилось в Казани. Об этом сообщают СМИ Татарстана сегодня, 24 марта. В ДТП, в котором столкнулись автобус и легковой автомобиль, погибла 23-летняя местная жительница.

За несколько минут до столкновения девушка-водитель начала вести прямую трансляцию по мобильному телефону. «Привет. Кто чем занят, кто куда едет?» - спрашивает она. Девушка спокойно ведет машину, слушает музыку и читает полученные сообщения.

Далее – темнота. Предполагается, что она отвлеклась и не заметила изменения дорожной обстановки. Машина вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом марки «ПАЗ».


Девушка погибла на месте. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса.

Будьте внимательны за рулем. Берегите себя и окружающих.


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#Новости#Общество#Авто
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