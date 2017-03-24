«Авангард» может усилиться габаритным тафгаем

Александр Свитов может уйти из казанского «Ак Барса», в настоящее время на форварда претендуют три клуба КХЛ, в том числе омский «Авангард», сообщает «Хоккейная правда».
В нынешнем сезоне Александр Свитов принял участие в 67 играх, в которых 34-летнйи нападающий забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «+6» и 90 минутах штрафного времени.
В составе «Авангарда» Александр Свитов, являющийся воспитанником омского хоккея, выступал в общей сложности на протяжении 8 сезонов, кроме того, форвард носил капитанскую нашивку.
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