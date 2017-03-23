Жестокое убийство из-за ребенка под Омском: выстрел, удары ножом

Из материалов следствия: в начале сентября прошлого года Павел Б. приехал к своей бывшей жене (находясь с ней в разводе), чтобы забрать 7-летнюю дочку к себе с целью прогулки. Однако вечером девочку назад к матери не привез, мотивирую это тем, что решение суда о совместном проживании ребенка с матерью еще не вступило в законную силу. На что женщина, воспользовавшись отсутствием экс-супруга дома, забрала все же девочку. Тогда обвиняемый приехал к ним домой, чтобы поговорить с бывшей женой. Получив отказ, он предложил сожителю женщины, 27-летнему мужчине, сесть машину и проехать с ним на «разборки» за город. Отъехав от города, на 23 километре Красноярского тракта, Павел Б. стал угрожать молодому человеку пневматическим пистолетом «Иж», переделанным под стрельбу патроном 5,6 миллиметров. Затем после выстрела, нанес ему удары пистолетом по голове, кроме этого с целью убийства нанес множественные удары ножом. Вследствие огромной кровяной потери потерпевший скончался. Преступление случайно увидела пенсионерка, которая собирала недалеко грибы. Именно она сообщила в правоохранительные органы об увиденном. Злоумышленник вскоре был задержан и заключен под стражу. Также при осмотре вещей изъяты вещественные доказательства и непосредственно сам пистолет.