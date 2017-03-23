Вернуть энергию Омску можно, восстановив место силы города – Полежаев

Экс-губернатор Леонид Полежаев намерен восстановить Свято-Ильинский собор, сообщает фонд «Духовное наследие». Храм располагался в районе Ленинской горки, которая раньше называлась Ильинской. Он нес в себе сакральную ценность культового сооружения, был местом силы города.
- Собор держал на себе всю перспективу Любинского проспекта, слияние Оми и Иртыша, имел зрительную связь с Воскресенским Собором. Сейчас, когда идёт реконструкция Любинского проспекта, моста через реку Омь, улицы Ленина, отсутствие собора является ещё более очевидным, - отмечает Полежаев.
По словам экс-губернатора, надо вернуться к идее восстановления собора, но прежде спросить мнение омичей.
- Разрушать храмы – грех смертельный. Может поэтому у города очень тяжелая энергетика, он потерял оптимизм, доверчивость и отзывчивость, а вместе с тем деловитость. Может поэтому у многих людей возникает желание его покинуть.
Начать компанию по возвращению городу святыни фонд «Духовное наследие» намерен с выпуска в свет книги о Свято-Ильинском Соборе.