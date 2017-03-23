В Омском регионе потепление до +8 с дождями и порывистым ветром

Ночью с 23 на 24 марта в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -12 градусов, а при прояснении до -17. В дневные часы столбик термометра будет находиться в диапазоне от +2 до +7, скорость ветра составит 3-8 м/ч, в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега.