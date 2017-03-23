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В Омском регионе потепление до +8 с дождями и порывистым ветром

23 марта 2017, 13:02
Прогноз погоды.

В ближайшие дни омичей ждет ощутимое изменение температуры воздуха в сторону потепления. Столбик термометра будет подниматься вплоть до +8 градусов, кроме того, ожидаются дожди и порывистый ветер, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Ночью с 23 на 24 марта в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -12 градусов, а при прояснении до -17. В дневные часы столбик термометра будет находиться в диапазоне от +2 до +7, скорость ветра составит 3-8 м/ч, в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В субботу, 25 марта, ночная температура воздуха существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В воскресенье, 26 марта столбик термометра в дневные часы поднимется до +8 градусов. Ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 16 м/с. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.


Фото: иллюстрация

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