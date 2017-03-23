В Омске встревожены массовой гибелью птиц

Плюсом к сообщениям о загадочном источнике утечки этилмеркаптана и прочей химии в социальных сетях появились сообщения о массовой гибели птиц в городке Нефтяников. Якобы множество трупов обнаружено на снегу. Первоначально информация появилась на странице vk.com/omsk_vk.
Пользователи сети Интернет тут же вспомнили сообщение официальных инстанций, что вонь в воздухе Омска
И еще: кроме трупов птиц некоторые горожане видели «свиристелей, бившихся в окна». Других птиц пытались спасти, принесли в коробке домой, но «ан нет, от омской химии дохнут безвозвратно».
Официальными инстанциями информация о массовой гибели птиц в Омске в марте 2017 года пока не подтверждена.
Фото в тексте: vk.com/omsk_vk