Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске встревожены массовой гибелью птиц

23 марта 2017, 15:46
Газ или не газ…

Плюсом к сообщениям о загадочном источнике утечки этилмеркаптана и прочей химии в социальных сетях появились сообщения о массовой гибели птиц в городке Нефтяников. Якобы множество трупов обнаружено на снегу. Первоначально информация появилась на странице vk.com/omsk_vk.

Пользователи сети Интернет тут же вспомнили сообщение официальных инстанций, что вонь в воздухе Омска для здоровья людей не опасна: «Значит, нам опасности нет, а птицам есть...» Другие же предположили, что птицы замерзли давно, и что теперь просто оттаяли.

И еще: кроме трупов птиц некоторые горожане видели «свиристелей, бившихся в окна». Других птиц пытались спасти, принесли в коробке домой, но «ан нет, от омской химии дохнут безвозвратно».

Официальными инстанциями информация о массовой гибели птиц в Омске в марте 2017 года пока не подтверждена.

Фото в тексте: vk.com/omsk_vk


#Новости#Экология#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31