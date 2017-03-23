В Омске встревожены массовой гибелью птиц

Плюсом к сообщениям о загадочном источнике утечки этилмеркаптана и прочей химии в социальных сетях появились сообщения о массовой гибели птиц в городке Нефтяников. Якобы множество трупов обнаружено на снегу. Первоначально информация появилась на странице vk.com/omsk_vk.



Пользователи сети Интернет тут же вспомнили сообщение официальных инстанций, что вонь в воздухе Омска для здоровья людей не опасна : «Значит, нам опасности нет, а птицам есть...» Другие же предположили, что птицы замерзли давно, и что теперь просто оттаяли.