Ужас в Омске – горожане выходят на улицу

Митинг согласован? Как идет процесс согласования?



20 марта, в соответствии со сложившейся технологией, мы подали уведомление. По нашему законодательству, согласование не требуется, но подразумевается, что администрация (в данном случае, области) может нам какие-то варианты предложить. Например, если театральная площадь еще не отремонтирована. На текущий момент мы подали заявление на проведение митинга до трех тысяч человек, количество людей специально не ограничивали. Это не значит, что мы ждем все три тысячи. Это значит, что нас не оштрафуют, если придет много людей.



2 апреля, 12 часов, Театральная площадь. Место считаем удобным и технологичным. Проводится общегражданский митинг, ресурсов на организацию никаких нет – кто чем может, с мира собираем. Уже есть предложения для размножения, кто-то аппаратуру ищет; нужны раздаточные материалы, оборудование, электричество на время проведения.