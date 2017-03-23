Ужас в Омске – горожане выходят на улицу

2 апреля в 12 часов в Омске заявлен митинг, цель которого – привлечь внимание власти к проблемам города: «экологической ситуации, некачественной городской среде, низкому уровню жизни». Митинг пройдет на Театральной площади.
«Хочешь дышать нормальным воздухом, а не газами? Хочешь жить в красивом и чистом городе, а не на бесконечной свалке?», спрашивают организаторы во встречах ВКонтакте и Фейсбуке.
На открытой стене встреч в соцсетях омичи оставляют комментарии о необходимости проведения митинга, каждый предъявляет свои требования. В большинстве, горожане сходятся в одном: «Нам нужен чистый воздух, голубое небо, здоровье близких».
Кто-то шутливо добавляет:
«Ещё всем омичам - денежную компенсацию, талоны на бесплатное молоко на год вперед и бесплатные путевки на курорты, чтобы после этого ужаса, омичи могли поправить свое здоровье!». Хотя горожанам не до шуток: поступают уже сотни жалоб на ухудшение самочувствия – головокружение и тошноту, которые омичи связывают с резким запахом газа в городе.
Среди организаторов митинга «Нам бы выжить в Омске» названы омичи Татьяна Нагибина, Сергей Костарев, Александр Загуменко и Елена Каспирович. На сегодня митинг согласован в ГУВП Омской области.
Ранее портал Gorod55.ru узнал у одного из организаторов митинга, Сергея Костарева, подробности мероприятия.
Что стало основным поводом для организации митинга?
Причина митинга – загрязнение воздуха. Мы хотели сначала более широкую тему сделать, но эта проблема настолько актуальная, что не хочется ее размазывать. На митинге речь пойдет о последствиях и действиях, которые мы должны предпринять по недопущению подобного в городе. Разработаем резолюцию, которая будет включать конкретные действия, опирающиеся на закон, и от имени митинга будем направлять ее по всем инстанциям, от президента до мэра.
Митинг согласован? Как идет процесс согласования?
20 марта, в соответствии со сложившейся технологией, мы подали уведомление. По нашему законодательству, согласование не требуется, но подразумевается, что администрация (в данном случае, области) может нам какие-то варианты предложить. Например, если театральная площадь еще не отремонтирована. На текущий момент мы подали заявление на проведение митинга до трех тысяч человек, количество людей специально не ограничивали. Это не значит, что мы ждем все три тысячи. Это значит, что нас не оштрафуют, если придет много людей.
2 апреля, 12 часов, Театральная площадь. Место считаем удобным и технологичным. Проводится общегражданский митинг, ресурсов на организацию никаких нет – кто чем может, с мира собираем. Уже есть предложения для размножения, кто-то аппаратуру ищет; нужны раздаточные материалы, оборудование, электричество на время проведения.
Когда появится резолюция?
Резолюция будет опубликована накануне митинга. На митинге мы ее обсудим, если поступят новые конкретные предложения, включим их; соберем подписи – до митинга, после митинга, во время митинга. Потом все направляем в органы. Обычно на это реагируют. По-разному, но реагируют.
Если придет 200-300 человек, то власти решат: «Ну ладно», а если придет тысяча-полторы, то результат будет радикальный, как с дорогами. Когда на митинг за дороги вышло от полутора до двух тысяч человек, вопрос был решен в течение двух недель.
Есть ли у мероприятия политический подтекст?
Политической подоплеки нет. Несмотря на то, что некоторые из организаторов состоят в определенной партии, мы специально отказываемся от партийной риторики, партийной амуниции – флагов и прочих вещей. Хотя некоторые партии – не будем их называть – хотят вписаться и грозят нам прийти со своими флагами. Мы категорически против, с помощью МВД будем их выгонять. В данном случае это проблема граждан, здесь неважна политическая политическая окраска, здесь важно решение омичей не допускать.
Никаких политических, партийных флагов не будет точно. Могут быть флаги общественных организаций, например, движения зеленых. Мы как организаторы митинга это гарантируем».