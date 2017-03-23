Тающий омский снег разрушает асфальт

В число обследуемых автодорог попали магистрали, ранее получившие предписания к устранению недостатков. Проверка коснулась улиц 24-я и 33-я Северная, 11-ой Амурской, Орджоникидзе, Семиреченской и Интернациональной. Обследование показало, что предписания устранены, тем не менее на некоторых участках дорог по-прежнему присутствуют серьезные недостатки.





В частности на улицах 24-я Северная и 11-я Амурская наблюдается сужение проезжей части. На улице Семиреченской в районе пешеходного перехода обнаружен метровый снежный вал (высотой 90 сантиметров), что создает препятствия для людей, влияя на безопасность движения как водителей, так и пешеходов.