Тающий омский снег разрушает асфальт

Накануне в Омске прошел рейд по проверке содержания дорог Омска. В контрольном мероприятии приняли участие представители регионального Минстроя, ГИБДД и мэрии Омска.
В число обследуемых автодорог попали магистрали, ранее получившие предписания к устранению недостатков. Проверка коснулась улиц 24-я и 33-я Северная, 11-ой Амурской, Орджоникидзе, Семиреченской и Интернациональной. Обследование показало, что предписания устранены, тем не менее на некоторых участках дорог по-прежнему присутствуют серьезные недостатки.
В частности на улицах 24-я Северная и 11-я Амурская наблюдается сужение проезжей части. На улице Семиреченской в районе пешеходного перехода обнаружен метровый снежный вал (высотой 90 сантиметров), что создает препятствия для людей, влияя на безопасность движения как водителей, так и пешеходов.
"Наличие наледи и снега на проезжей части в период весеннего оттаивания способствует деформации и разрушению асфальта", - отмечает Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса Минстроя Омской области.
По выявленным нарушениям сотрудниками ГИБДД составлены акты. Если предписания не будут выполнены в течение трех суток, ответственным за содержание дорог грозят штрафы: должностным лицам - 2-3 тысячи рублей, юрлицам – от 150 до 300 тысяч рублей.
За два месяца 2017 года из-за неудовлетворительного состояния автодорог произошло 269 ДТП, в которых погибли шесть человек погибли, более трехсот получили ранения различной степени тяжести. Всего за данный период в адрес городских дорожных служб направлено свыше 1200 предписаний, сообщают в Госавтоинспекции.