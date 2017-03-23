Самойловой запретили въезд на Украину, РФ отказалась от Евровидения

Накануне стало известно, что
Ранее за запрет въезда на территорию Украины Юлии Самойловой выступил глава СБУ Василий Грицак. Певице ставится в вину посещение Крыма в 2015 году, а также сделанные в социальных сетях антивоенные высказывания.
В связи с этим в России транслировать «Евровидение» из Киева в 2017 году никто не будет. Кроме того, руководители крупнейших российских медиахолдингов придерживаются позиции, что в 2018 году в независимости от того, кто будет транслировать конкурс, нашу страну будет представлять именно Юлия Самойлова, сообщает издание «
Реакция на такой громкий инцидент пошла незамедлительно. Большой глупостью подобный запрет назвал Андрей Макаревич, которого Киев голов был видеть на Украине. Филипп Киркоров обратился к участникам «Евровидения» с просьбой посвятить свои песни Юлии Самойловой. «Первый канал» прокомментировал решение СБУ тем, что Киеву не хватило здравого смысла.
Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве в нынешнем году. Полуфиналы мероприятия намечены на 9 и 11 мая, финал – на 13 мая.
Фото: скриншот с видео