Самойловой запретили въезд на Украину, РФ отказалась от Евровидения

В связи с этим в России транслировать «Евровидение» из Киева в 2017 году никто не будет. Кроме того, руководители крупнейших российских медиахолдингов придерживаются позиции, что в 2018 году в независимости от того, кто будет транслировать конкурс, нашу страну будет представлять именно Юлия Самойлова, сообщает издание « Вести.ru ».