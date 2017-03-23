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Самойловой запретили въезд на Украину, РФ отказалась от Евровидения

23 марта 2017, 16:19
Громкий скандал.

Накануне стало известно, что российской участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года, об этом пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская сообщила в Facebook.

Ранее за запрет въезда на территорию Украины Юлии Самойловой выступил глава СБУ Василий Грицак. Певице ставится в вину посещение Крыма в 2015 году, а также сделанные в социальных сетях антивоенные высказывания.

В связи с этим в России транслировать «Евровидение» из Киева в 2017 году никто не будет. Кроме того, руководители крупнейших российских медиахолдингов придерживаются позиции, что в 2018 году в независимости от того, кто будет транслировать конкурс, нашу страну будет представлять именно Юлия Самойлова, сообщает издание «Вести.ru».

Реакция на такой громкий инцидент пошла незамедлительно. Большой глупостью подобный запрет назвал Андрей Макаревич, которого Киев голов был видеть на Украине. Филипп Киркоров обратился к участникам «Евровидения» с просьбой посвятить свои песни Юлии Самойловой. «Первый канал» прокомментировал решение СБУ тем, что Киеву не хватило здравого смысла.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве в нынешнем году. Полуфиналы мероприятия намечены на 9 и 11 мая, финал – на 13 мая.



Фото: скриншот с видео

#Новости#Афиша#Музыка#Общество
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