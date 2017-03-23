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Омичка, сбитая с дочерью на Космическом проспекте, умерла в больнице

23 марта 2017, 09:15
Возбуждено уголовное дело.

Следственные органы УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности, в отношении 30-летнего мужчины, сбившего женщину с ребенком 3 марта на Космическом проспекте.

Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21074, около 07:30 часов 3 марта совершил наезд на 41-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь. Девушка получила тяжелые травмы, а женщина накануне скончалась в больнице. Номер ВАЗа и личность водителя были установлены в день ДТП благодаря записи видеорегистратора, сделанной автомобилисткой, следовавшей за отечественным автомобилем.

Предварительно установлено: в процессе движения по своей полосе водитель ВАЗа пытался опередить движущийся в попутном направлении автомобиль, а пешеходы, пересекавшие проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в момент наезда стояли в центре дороги на двойной сплошной линии.

Выяснилось, что 30-летний водитель ВАЗа за 2015-2016 годы за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 9 раз. За преступление по части 3 статьи 264 УК РФ РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


По материалам пресс-службы СУ УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/aomsk

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