Омичка, сбитая с дочерью на Космическом проспекте, умерла в больнице

Следственные органы УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности, в отношении 30-летнего мужчины, сбившего женщину с ребенком 3 марта на Космическом проспекте .



Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21074, около 07:30 часов 3 марта совершил наезд на 41-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь. Девушка получила тяжелые травмы, а женщина накануне скончалась в больнице. Номер ВАЗа и личность водителя были установлены в день ДТП благодаря записи видеорегистратора, сделанной автомобилисткой, следовавшей за отечественным автомобилем.