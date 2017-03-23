Омичка лишилась приватизированной квартиры из-за действий чиновника

При этом, основанием передачи гражданки недвижимости является заявление от ее имени, а также наличие договора социального найма жилого помещения. Однако, установлено, что женщина не была признана малоимущей и не стояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении в администрации сельского поселения – поэтому отсутствовали установленные законом основания для заключения с ней договора соцнайма спорного помещения.