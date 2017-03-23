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Омичка лишилась приватизированной квартиры из-за действий чиновника

23 марта 2017, 12:31
Возбуждено уголовное дело.

Жительнице Омского района пришлось вернуть в муниципальную собственность приватизированную квартиру, потому что, как установлено по результатам проверки прокуратуры, сделка оказалась незаконной.

В ходе прокурорской проверки законодательства о муниципальной собственности выявлены нарушения в деятельности администрации Ключевского сельского поселения Омского района.

Ранее: на основании договора, который был заключен между администрацией Ключевского сельского поселения (в лице ГП «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства») и местной жительницей, объект недвижимости, а именно квартира по улице Березовая в поселке Ключи передана ей в долевую собственность на условиях приватизации. Отмечается, до этого квартира принадлежала муниципалитету и предоставлялась гражданам в порядке служебного социального найма.

При этом, основанием передачи гражданки недвижимости является заявление от ее имени, а также наличие договора социального найма жилого помещения. Однако, установлено, что женщина не была признана малоимущей и не стояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении в администрации сельского поселения – поэтому отсутствовали установленные законом основания для заключения с ней договора соцнайма спорного помещения.

В связи с этим, в отношении главы Ключевского сельского поселения возбуждено уголовное дело по статье 286 части 2 Уголовного кодекса России – в настоящее время оно расследуется.

Направленное прокуратурой в Омский районный суд исковое заявление о признании незаконным постановление органа местного самоуправления о предоставлении гражданке жилого помещения, которое находится в муниципальной собственности, договоры соцнайма, о передаче спорного помещения в собственность и о возращении данного жилого помещения в муниципальную собственность.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение вступило в законную силу.


Фото: иллюстрация

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